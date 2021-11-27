АПЛ: во сколько начало матча «Челси» – «МЮ», 28 ноября 2021 года

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в матче 13-го тура АПЛ. Матч запланирован на 28 ноября. Время старта – 19:30 по Москве.

За всю историю команды провели друг с другом 190 матчей. «Челси» имеет 54 победы, «МЮ» – 78. Два последних матча между этими клубами завершались со счетом 0:0.

«Манчестер Юнайтед» подходит к матчу без привычного главного тренера. Уле-Гуннар Сульшер ушел из клуба после игры «МЮ» и «Уотфорда» (1:4).