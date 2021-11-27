АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед
Поделиться:
АПЛ: где смотреть матч «Челси» – «МЮ», 28 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
0
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» проведут игру в АПЛ. Это матч 13-го тура. Игра состоится 28 ноября в 19:30 по московскому времени.
Okko Спорт покажет матч в прямом эфире. «Челси» опережает «МЮ» на 12 очков в турнирной таблице. Клуб идет на первом месте в лиге.
Майкл Каррик будет руководить «МЮ» в этой игре. Напоминаем: Уле-Гуннар Сульшер покинул команду после игры против «Уотфорда» (1:4).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые