РПЛ
Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания. Это акция в память о шахтерах, погибших в Кемеровской области
2 часа назад
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление на глубине в 250 метров. По данным РБК, первые сообщения об этом появились в 09:00 по местному времени. Сразу же начались работы по эвакуации шахтеров. На момент задымления в шахтах находились 285 работников.
Результат спасательной операции:
- 239 человек спасены.
- Погибли 52 человека: 46 шахтеров и шесть спасателей.
РПЛ выступила с таким заявлением:
«Матчи 16-го тура Тинькофф РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемеровской области 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» произошла трагедия. Российская Премьер-Лига соболезнует родным и близким погибших».
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