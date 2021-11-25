Лига чемпионов
Реал
Шериф
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#Лига чемпионов #Шериф #Реал

«Шериф» проиграл «Реалу», но впервые в истории прошел в плей-офф Лиги Европы

2 часа назад
Матч завершен
Шериф
Тирасполь
0:3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Алаба 30
Кроос 45
Бензема 56
  • «Реал» обыграл «Шериф» в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов.
  • «Реал» гарантировал выход в плей-офф ЛЧ весной. Но пока непонятно, с первого или второго места.
  • «Шериф» после этого матча лишился шансов на выход в плей-офф ЛЧ. Но гарантированно попадет в плей-офф Лиги Европы. Прежде он не играл на групповых этапах еврокубков.
  • «Реал» вышел на первое место с 12 очками. Он на два очка опережает «Интер», идущий вторым. Последним в группе идет «Шахтер», проигравший четыре из пяти матчей и лишившийся шансов на еврокубки весной.


 

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Источник:
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Комментарии (1)
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Яша Сон
2 часа назад

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...

Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

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