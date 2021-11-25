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«Шериф» проиграл «Реалу», но впервые в истории прошел в плей-офф Лиги Европы
2 часа назад
- «Реал» обыграл «Шериф» в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов.
- «Реал» гарантировал выход в плей-офф ЛЧ весной. Но пока непонятно, с первого или второго места.
- «Шериф» после этого матча лишился шансов на выход в плей-офф ЛЧ. Но гарантированно попадет в плей-офф Лиги Европы. Прежде он не играл на групповых этапах еврокубков.
- «Реал» вышел на первое место с 12 очками. Он на два очка опережает «Интер», идущий вторым. Последним в группе идет «Шахтер», проигравший четыре из пяти матчей и лишившийся шансов на еврокубки весной.
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Комментарии (1)
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2 часа назад
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Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
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