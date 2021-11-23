Два лучших бомбардира «Наполи» пропустят матч против «Спартака»: Инсинье травмировал колено, Осимхен сломал глазницу и скулу

«Спартак» сыграет против «Наполи» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Начало – в 18:30 по московскому времени.

Почему «Спартак» играет по средам домашние матчи в Лиге Европы

Игру пропустят нападающие «Наполи» Лоренцо Инсинье и Виктор Осимхен. У Инсинье проблемы с правым коленом, Осимхен сломал глазницу и скулу в матче против «Интера», перенесет операцию и пропустит около месяца.

Инсинье и Осимхен – лучшие бомбардиры «Наполи» в этом сезоне. Осимхен забил пять голов в Серии А, Инсинье – четыре.

В первом матче «Спартак» победил «Наполи» со счетом 3:2. После четырех туров он набрал четыре очка и занимает последнее место в группе.