Наполи
Лига Европы
Лоренцо Инсинье
Виктор Осимхен
Спартак
Поделиться:
Комментарии:
0
#Наполи #Лига Европы #Спартак #Лоренцо Инсинье #Виктор Осимхен

Два лучших бомбардира «Наполи» пропустят матч против «Спартака»: Инсинье травмировал колено, Осимхен сломал глазницу и скулу

час назад

«Спартак» сыграет против «Наполи» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Начало – в 18:30 по московскому времени.

Почему «Спартак» играет по средам домашние матчи в Лиге Европы

Игру пропустят нападающие «Наполи» Лоренцо Инсинье и Виктор Осимхен. У Инсинье проблемы с правым коленом, Осимхен сломал глазницу и скулу в матче против «Интера», перенесет операцию и пропустит около месяца.

Инсинье и Осимхен – лучшие бомбардиры «Наполи» в этом сезоне. Осимхен забил пять голов в Серии А, Инсинье – четыре.

В первом матче «Спартак» победил «Наполи» со счетом 3:2. После четырех туров он набрал четыре очка и занимает последнее место в группе.

Спартак
Москва
-:-
Наполи
Неаполь
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Наполи»
Еще по теме
🧤 Максименко играл против «Наполи» в рваных перчатках. Нормальные куда-то пропали из раздевалки
Все волновались, выстоит ли кризисный «Спартак» против «Наполи». БУМ – пропущенный на 12-й секунде 🤷‍♂️
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Наполи
#Лига Европы
#Спартак
#Лоренцо Инсинье
#Виктор Осимхен