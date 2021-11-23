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Спартак
Два лучших бомбардира «Наполи» пропустят матч против «Спартака»: Инсинье травмировал колено, Осимхен сломал глазницу и скулу
час назад
«Спартак» сыграет против «Наполи» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Начало – в 18:30 по московскому времени.
Почему «Спартак» играет по средам домашние матчи в Лиге Европы
Игру пропустят нападающие «Наполи» Лоренцо Инсинье и Виктор Осимхен. У Инсинье проблемы с правым коленом, Осимхен сломал глазницу и скулу в матче против «Интера», перенесет операцию и пропустит около месяца.
Инсинье и Осимхен – лучшие бомбардиры «Наполи» в этом сезоне. Осимхен забил пять голов в Серии А, Инсинье – четыре.
В первом матче «Спартак» победил «Наполи» со счетом 3:2. После четырех туров он набрал четыре очка и занимает последнее место в группе.
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