Зенит
Лига чемпионов
Мальме
Кержаков, Дзюба и Малком – в стартовом составе «Зенита» на матч против «Мальме»
16 минут назад
«Зенит» в гостях сыграет против «Мальме» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Ловрен, Чистяков, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Малком, Караваев, Дзюба.
- В первом матче «Зенит» победил «Мальме» со счетом 4:0. Он впервые выиграл крупно на групповом этапе.
- После четырех туров «Зенит» набрал три очка и занимает третье место. Ничья или победа гарантируют ему выход в еврокубковую весну.
Где смотреть матч «Мальме» – «Зенит»
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