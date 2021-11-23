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#Зенит #Лига чемпионов #Мальме

Кержаков, Дзюба и Малком – в стартовом составе «Зенита» на матч против «Мальме»

16 минут назад

«Зенит» в гостях сыграет против «Мальме» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Ловрен, Чистяков, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Малком, Караваев, Дзюба.

  • В первом матче «Зенит» победил «Мальме» со счетом 4:0. Он впервые выиграл крупно на групповом этапе.
  • После четырех туров «Зенит» набрал три очка и занимает третье место. Ничья или победа гарантируют ему выход в еврокубковую весну.

Где смотреть матч «Мальме» – «Зенит»

Прогноз на матч «Мальме» – «Зенит»

Мальме
Мальме
-:-
Зенит
Санкт-Петербург
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Источник:
УЕФА
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