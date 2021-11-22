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Лига чемпионов: прогноз на матч «Челси» – «Ювентус», 23 ноября 2021 года
час назад
«Челси» встретится дома с «Ювентусом» в пятом туре Лиги чемпионов. Игра состоится 23 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.
Прогнозы и ставки букмекеров:
- Победа «Челси» – 1,71.
- Ничья – 3,96.
- Победа «Ювентуса» – 6,05.
Игра в Турине закончилась победой «Ювентуса» 1:0.
«Челси» не поможет травмированный Ковачич, под вопросом выход Лукаку и Хавертца. У «Ювентуса» с повреждениями мучаются Бернардески, Кьеллини, Рэмзи и Де Шильо, остается вопрос по участию Данило и Дибалы.
В последних 12 матчах «Челси» верховым (три и больше голов) был лишь один. А «Ювентус» выиграл девять матчей в ЛЧ из последних десяти.
Во сколько начало матча «Челси» – «Ювентус», 23 ноября 2021 года
Где смотреть матч «Челси» – «Ювентус», 23 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
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