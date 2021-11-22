Лига чемпионов: прогноз на матч «Челси» – «Ювентус», 23 ноября 2021 года

«Челси» встретится дома с «Ювентусом» в пятом туре Лиги чемпионов. Игра состоится 23 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

Победа «Челси» – 1,71.

Ничья – 3,96.

Победа «Ювентуса» – 6,05.

Игра в Турине закончилась победой «Ювентуса» 1:0.

«Челси» не поможет травмированный Ковачич, под вопросом выход Лукаку и Хавертца. У «Ювентуса» с повреждениями мучаются Бернардески, Кьеллини, Рэмзи и Де Шильо, остается вопрос по участию Данило и Дибалы.

В последних 12 матчах «Челси» верховым (три и больше голов) был лишь один. А «Ювентус» выиграл девять матчей в ЛЧ из последних десяти.

Во сколько начало матча «Челси» – «Ювентус», 23 ноября 2021 года

Где смотреть матч «Челси» – «Ювентус», 23 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция