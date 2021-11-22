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Лига чемпионов: во сколько начало матча «Челси» – «Ювентус», 23 ноября 2021 года
час назад
«Челси» проведет матч пятого тура Лиги чемпионов дома против туринского «Ювентуса». Игра пройдет 23 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.
Во втором туре ЛЧ эти команды встречались в Турине. Со счетом 1:0 победил «Ювентус».
«Челси» хватит одного очка в двух матчах ЛЧ, чтобы выйти в 1/8 финала. Это также произойдет, если «Зенит» не победит «Мальме».
Где смотреть матч «Челси» – «Ювентус», 23 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
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