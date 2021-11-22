Марина Грановская
Челси
Марина Грановская признана изданием Tuttosport лучшим футбольным менеджером Европы
час назад
Tuttosport объявил победителей в нескольких номинациях, связанных с футбольным сезоном в Европе. Среди победителей оказалась одна россиянка – директор «Челси» Марина Грановская.
Издание признало ее лучшим менеджером Европы и связало победу в Лиге чемпионов с ее работой. В материале Tuttosport она названа «архитектором» «Челси» и «королевой английского футбола». В клубе она отвечает среди прочего за трансферную политику и контракты игроков.
Победители в других номинациях:
- Молодой футболист года – Педри («Барселона»)
- Молодая футболистка года – Мартина Томаселли («Сассуоло»)
- Футболист года – Роберт Левандовски («Бавария»)
- Футболистка года – Лина Сулуку (ПАОК)
- Президент года – Оливье Летанг («Лилль»)
- Агент года – Федерико Пасторелло (Ромелу Лукаку)
- Особая награда – Карл-Хайнц Румменигге
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