Марина Грановская признана изданием Tuttosport лучшим футбольным менеджером Европы

Tuttosport объявил победителей в нескольких номинациях, связанных с футбольным сезоном в Европе. Среди победителей оказалась одна россиянка – директор «Челси» Марина Грановская.

Издание признало ее лучшим менеджером Европы и связало победу в Лиге чемпионов с ее работой. В материале Tuttosport она названа «архитектором» «Челси» и «королевой английского футбола». В клубе она отвечает среди прочего за трансферную политику и контракты игроков.

Победители в других номинациях: