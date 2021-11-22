Марина Грановская
Челси
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#Марина Грановская #Челси

Марина Грановская признана изданием Tuttosport лучшим футбольным менеджером Европы

час назад

Марина Грановская и Ромелу Лукаку после его трансфера летом 2021 года

Tuttosport объявил победителей в нескольких номинациях, связанных с футбольным сезоном в Европе. Среди победителей оказалась одна россиянка – директор «Челси» Марина Грановская.

Издание признало ее лучшим менеджером Европы и связало победу в Лиге чемпионов с ее работой. В материале Tuttosport она названа «архитектором» «Челси» и «королевой английского футбола». В клубе она отвечает среди прочего за трансферную политику и контракты игроков.

Победители в других номинациях:

  • Молодой футболист года – Педри («Барселона»)
  • Молодая футболистка года – Мартина Томаселли («Сассуоло»)
  • Футболист года – Роберт Левандовски («Бавария»)
  • Футболистка года – Лина Сулуку (ПАОК)
  • Президент года – Оливье Летанг («Лилль»)
  • Агент года – Федерико Пасторелло (Ромелу Лукаку)
  • Особая награда – Карл-Хайнц Румменигге
Источник:
«Челси»
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