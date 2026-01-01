Марина Грановская

Дата рождения
13 января 1975 г.
Факт
В 2018 году была признана журналом Forbes самой могущественной женщиной в международном спорте
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Футбол
Марина Грановская признана изданием Tuttosport лучшим футбольным менеджером Европы
#Марина Грановская
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