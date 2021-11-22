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Гильерме получил травму и не сыграет против «Лацио» в Лиге Европы
4 часа назад
Гильерме травмировал сухожильно-связочный аппарат стопы и не сыграет в ближайших матчах «Локомотива». Клуб не привел точные сроки восстановления – известно только, что речь идет о нескольких играх.
- Ближайший матч «Локомотива» пройдет 25 ноября против «Лацио» в Лиге Европы.
- Гильерме – основной вратарь клуба и его капитан. В матчах, которые он пропустил в этом сезоне из-за удаления, его заменял 17-летний Даниил Худяков.
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