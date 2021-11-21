Серия А
Златан Ибрагимович
Душан Влахович
Милан
Фиорентина
«Милан» проиграл впервые в сезоне Серии А. 40-летний Ибрагимович оформил рекордный дубль
4 часа назад
«Милан» проиграл «Фиорентине» со счетом 3:4. Душан Влахович и Златан Ибрагимович забили по два гола в этой игре.
Влахович теперь имеет 10 голов в сезоне Серии А. Он забил 27 голов за «Фиорентину» в одном календарном году в чемпионате Италии. Это повторение лучшего результата в истории клуба.
Златан Ибрагимович – старейший игрок в истории Серии А, забивший два гола в одной игре. У него в этом сезоне есть пять голов.
«Милан» идет в таблице на втором месте, «Фиорентина» – на шестом. «Милан» опережает «Фиорентину» на 11 очков.
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