«Милан» проиграл впервые в сезоне Серии А. 40-летний Ибрагимович оформил рекордный дубль

«Милан» проиграл «Фиорентине» со счетом 3:4. Душан Влахович и Златан Ибрагимович забили по два гола в этой игре.

Влахович теперь имеет 10 голов в сезоне Серии А. Он забил 27 голов за «Фиорентину» в одном календарном году в чемпионате Италии. Это повторение лучшего результата в истории клуба.

Златан Ибрагимович – старейший игрок в истории Серии А, забивший два гола в одной игре. У него в этом сезоне есть пять голов.

«Милан» идет в таблице на втором месте, «Фиорентина» – на шестом. «Милан» опережает «Фиорентину» на 11 очков.