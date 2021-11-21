Серия А
Златан Ибрагимович
Душан Влахович
Милан
Фиорентина
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#Серия А #Златан Ибрагимович #Милан #Фиорентина #Душан Влахович

«Милан» проиграл впервые в сезоне Серии А. 40-летний Ибрагимович оформил рекордный дубль

4 часа назад

«Милан» проиграл «Фиорентине» со счетом 3:4. Душан Влахович и Златан Ибрагимович забили по два гола в этой игре.

Влахович теперь имеет 10 голов в сезоне Серии А. Он забил 27 голов за «Фиорентину» в одном календарном году в чемпионате Италии. Это повторение лучшего результата в истории клуба.

Златан Ибрагимович – старейший игрок в истории Серии А, забивший два гола в одной игре. У него в этом сезоне есть пять голов.

«Милан» идет в таблице на втором месте, «Фиорентина» – на шестом. «Милан» опережает «Фиорентину» на 11 очков.

Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Дункан 15
Сапонара 45
Сапонара 45
Влахович 60
Влахович 60
Влахович 86
4:3
Матч завершен
Милан
Милан
Ибрагимович 62
Ибрагимович 67
Венути 90
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Источник:
Гол
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