Серия А
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«Ювентус» победил «Лацио». Бонуччи сделал дубль, Сарри и Аллегри получили по желтой карточке
час назад
- Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи сделал дубль. Оба гола были забиты с пенальти.
- Главные тренеры команд Маурицио Сарри и Массимилиано Аллегри в добавленное к матчу времени получили по желтой карточке.
- «Ювентус» выиграл третий матч подряд во всех турнирах, поднялся на шестое место в Серии А и по очкам сравнялся с «Лацио» в турнирной таблице.
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