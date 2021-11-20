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#Серия А #Лацио #Ювентус

«Ювентус» победил «Лацио». Бонуччи сделал дубль, Сарри и Аллегри получили по желтой карточке

час назад
  • Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи сделал дубль. Оба гола были забиты с пенальти.
  • Главные тренеры команд Маурицио Сарри и Массимилиано Аллегри в добавленное к матчу времени получили по желтой карточке.
  • «Ювентус» выиграл третий матч подряд во всех турнирах, поднялся на шестое место в Серии А и по очкам сравнялся с «Лацио» в турнирной таблице.

Турнирная таблица Серии А

Матч завершен
Лацио
Рим
0:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Бонуччи 23
Бонуччи 83
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Источник:
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