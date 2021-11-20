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#РПЛ #Спартак #Краснодар

«Спартак» проиграл «Краснодару». Безвыигрышная серия – семь матчей

3 часа назад
  • Два из трех голов в матче были забиты с пенальти. За «Спартак» после перебитого пенальти забил Александр Соболев.
  • «Спартак» не побеждает семь матчей подряд во всех турнирах, «Краснодар» прервал серию из трех поражений.
  • Лучший бомбардир «Краснодара» Джон Кордоба забил первый гол в РПЛ с августа. Безголевая серия составила семь матчей.

В 16-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет против «Химок» (27 ноября), «Спартак» – против «Уфы» (29 ноября).

Турнирная таблица РПЛ

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Кордоба 16
Крыховяк 61
2:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Соболев 45
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Источник:
Гол
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