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«Спартак» проиграл «Краснодару». Безвыигрышная серия – семь матчей
3 часа назад
- Два из трех голов в матче были забиты с пенальти. За «Спартак» после перебитого пенальти забил Александр Соболев.
- «Спартак» не побеждает семь матчей подряд во всех турнирах, «Краснодар» прервал серию из трех поражений.
- Лучший бомбардир «Краснодара» Джон Кордоба забил первый гол в РПЛ с августа. Безголевая серия составила семь матчей.
В 16-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет против «Химок» (27 ноября), «Спартак» – против «Уфы» (29 ноября).
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