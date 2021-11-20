Сафонов отбил пенальти в матче со «Спартаком». Соболев забил со второго удара, когда судья заставил перебить

«Краснодар» играет против «Спартака» в матче 15-го тура РПЛ. В добавленное к первому тайму время судья Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Спартака».

Пенальти пробивал Александр Соболев. Вратарь Матвей Сафонов отбил удар, но Сухой заставил Соболева перебить, потому что игроки «Краснодара» вбежали в штрафную площадь во время исполнения.

Со второй попытки Соболев забил. Это его третий гол в РПЛ в этом сезоне. Два из трех – с пенальти.

В этом сезоне Сафонов отбил один пенальти. Это случилось в матче против «Урала». В прошлом сезоне он отбил три пенальти во всех турнирах.