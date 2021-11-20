Матвей Сафонов
РПЛ
Александр Соболев
Спартак
Краснодар
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#Матвей Сафонов #РПЛ #Спартак #Краснодар #Александр Соболев

Сафонов отбил пенальти в матче со «Спартаком». Соболев забил со второго удара, когда судья заставил перебить

3 часа назад

«Краснодар» играет против «Спартака» в матче 15-го тура РПЛ. В добавленное к первому тайму время судья Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Спартака».

Пенальти пробивал Александр Соболев. Вратарь Матвей Сафонов отбил удар, но Сухой заставил Соболева перебить, потому что игроки «Краснодара» вбежали в штрафную площадь во время исполнения.

Со второй попытки Соболев забил. Это его третий гол в РПЛ в этом сезоне. Два из трех – с пенальти.

В этом сезоне Сафонов отбил один пенальти. Это случилось в матче против «Урала». В прошлом сезоне он отбил три пенальти во всех турнирах.

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Кордоба 16
Крыховяк 61
2:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Соболев 45
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Источник:
Гол
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