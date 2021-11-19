РПЛ: прогноз на матч «Краснодар» – «Спартак», 20 ноября 2021 года

«Краснодар» и «Спартак» сыграют в 15-м туре РПЛ. Матч начнется 20 ноября в 19:00 по Москве. «Краснодар» перед этим туром занимает седьмое место в РПЛ, «Спартак» – девятое.

Котировки букмекеров:

Победа «Краснодара» – 1,97

Ничья – 3,75

Победа «Спартака» – 3,75

Последний матч между этими командами был в марте. Тогда «Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1. Сейчас «Спартак» имеет серию из трех ничьих во всех турнирах. Все – 1:1.

«Краснодар» проиграл три последних матча во всех турнирах. В Кубке России было поражение от «Кубани» (0:3), в РПЛ – от «Крыльев» и «Динамо» (оба – 0:1).

Где смотреть матч «Краснодар» – «Спартак»