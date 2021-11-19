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#РПЛ #Спартак #Краснодар

РПЛ: где смотреть матч «Краснодар» – «Спартак», 20 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

5 часов назад

«Краснодар» и «Спартак» проведут матч 15-го тура РПЛ. Эта игра будет последней в субботнем игровом дне. Перед ней состоятся еще два матча.

Игра «Краснодар» – «Спартак» стартует 20 ноября в 19:00 по московскому времени. «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию матча. Она начнется уже в 18:30 по Москве.

На канале «Матч Премьер» будет показ «Краснодар» – «Спартак». Live. Игру можно посмотреть по этой ссылке. Она ведет на сайт «Матч ТВ».

Прогноз на матч «Краснодар» – «Спартак»

Краснодар
Краснодар
-:-
Спартак
Москва
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Матч ТВ»
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