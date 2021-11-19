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РПЛ: где смотреть матч «Краснодар» – «Спартак», 20 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
5 часов назад
«Краснодар» и «Спартак» проведут матч 15-го тура РПЛ. Эта игра будет последней в субботнем игровом дне. Перед ней состоятся еще два матча.
Игра «Краснодар» – «Спартак» стартует 20 ноября в 19:00 по московскому времени. «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию матча. Она начнется уже в 18:30 по Москве.
На канале «Матч Премьер» будет показ «Краснодар» – «Спартак». Live. Игру можно посмотреть по этой ссылке. Она ведет на сайт «Матч ТВ».
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