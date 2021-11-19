Олич назвал гендиректора ЦСКА Бабаева инициатором своей отставки. Его уволили спустя три месяца после назначения

Ивица Олич впервые подробно рассказал об увольнении из ЦСКА в июне 2021 года. Он проработал в клубе 84 дня, после этого его уволили.

Олич назвал Романа Бабаева (гендиректор ЦСКА) инициатором увольнения. «Бабаев мне говорил, что он за меня и во всем поддерживает, а на деле с первого моего дня в клубе вместе с другими людьми работал над тем, чтобы избавиться от меня».

Инициатором приглашения он назвал Максима Орешкина (председатель совета директоров).

Одной из причин увольнения стал разный взгляд на клубную философию. Подробностей Олич не рассказал.

Он считает, что руководство изначально планировало назначение главным тренером Алексея или Василия Березуцкого (сейчас клуб возглавляет Алексей Березуцкий). «Им хотелось поставить своих людей, а тут я».

Когда ЦСКА увольнял Олича, Бабаев публично говорил о запрете совмещать ему посты в клубе и сборной Хорватии. Но Олич утверждает обратное: «Мы договорились с руководством, что в свое свободное время я буду ездить в национальную команду. Но руководство преподнесло это наоборот — будто мне ЦСКА абсолютно неважен».

Олич играл за ЦСКА с 2003 по 2006 год, а в 2021-м по ходу сезона стал главным тренером. При нем клуб провел девять матчей: четыре победы, одна ничья, четыре поражения. Клуб финишировал шестым в РПЛ и впервые за 20 лет не попал в еврокубки.