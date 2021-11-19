Ивица Олич
РПЛ
ЦСКА
Олич назвал гендиректора ЦСКА Бабаева инициатором своей отставки. Его уволили спустя три месяца после назначения
4 часа назад
Ивица Олич впервые подробно рассказал об увольнении из ЦСКА в июне 2021 года. Он проработал в клубе 84 дня, после этого его уволили.
- Олич назвал Романа Бабаева (гендиректор ЦСКА) инициатором увольнения. «Бабаев мне говорил, что он за меня и во всем поддерживает, а на деле с первого моего дня в клубе вместе с другими людьми работал над тем, чтобы избавиться от меня».
- Инициатором приглашения он назвал Максима Орешкина (председатель совета директоров).
- Одной из причин увольнения стал разный взгляд на клубную философию. Подробностей Олич не рассказал.
- Он считает, что руководство изначально планировало назначение главным тренером Алексея или Василия Березуцкого (сейчас клуб возглавляет Алексей Березуцкий). «Им хотелось поставить своих людей, а тут я».
- Когда ЦСКА увольнял Олича, Бабаев публично говорил о запрете совмещать ему посты в клубе и сборной Хорватии. Но Олич утверждает обратное: «Мы договорились с руководством, что в свое свободное время я буду ездить в национальную команду. Но руководство преподнесло это наоборот — будто мне ЦСКА абсолютно неважен».
Олич играл за ЦСКА с 2003 по 2006 год, а в 2021-м по ходу сезона стал главным тренером. При нем клуб провел девять матчей: четыре победы, одна ничья, четыре поражения. Клуб финишировал шестым в РПЛ и впервые за 20 лет не попал в еврокубки.
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Комментарии (1)
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19 минут назад
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