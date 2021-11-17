«Акрон» из ФНЛ назначил спортивным директором шотландца Криса Докерти. Он работал в «Хайдуке» и «Данди Юнайтед»

Тольяттинский «Акрон» назначил иностранца на должность спортидиректора. Теперь за стратегию развития клуба отвечает шотландец Крис Докерти.

Последним его местом работы был шотландский «Данди Юнайтед» (работал над тактикой первой команды), до этого работал в хорватском «Хайдуке» (заместитель спортдиректора) и Шотландской футбольной ассоциации (аналитик и тренер).

В его задачи в «Акроне» войдут: разработка и внедрение футбольной философии, методологии, селекционной политики и развитие академии.

Гендиректор клуба объяснил выбор тем, что Докерти «работал с сильными академиями в Европе и тесно взаимодействовал с тренерским штабом и скаутами в европейских лигах».

Докерти сказал, что выбрал «Акрон» из-за его «прогрессивности». У клуба есть долгосрочный план и возможность внедрить новые процессы с нуля. «Это дает возможность выстроить стратегию, которая постепенно приведет нас к успеху».

«Акрон» основан в 2018 году и назван вслед за одноименным промышленно-металлургическим холдингом. С 2020 года выступает в ФНЛ, в текущем сезоне идет на восьмом месте после 22 туров.