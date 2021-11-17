Крис Докерти
Акрон
«Акрон» из ФНЛ назначил спортивным директором шотландца Криса Докерти. Он работал в «Хайдуке» и «Данди Юнайтед»
вчера, 15:56
Тольяттинский «Акрон» назначил иностранца на должность спортидиректора. Теперь за стратегию развития клуба отвечает шотландец Крис Докерти.
- Последним его местом работы был шотландский «Данди Юнайтед» (работал над тактикой первой команды), до этого работал в хорватском «Хайдуке» (заместитель спортдиректора) и Шотландской футбольной ассоциации (аналитик и тренер).
- В его задачи в «Акроне» войдут: разработка и внедрение футбольной философии, методологии, селекционной политики и развитие академии.
- Гендиректор клуба объяснил выбор тем, что Докерти «работал с сильными академиями в Европе и тесно взаимодействовал с тренерским штабом и скаутами в европейских лигах».
- Докерти сказал, что выбрал «Акрон» из-за его «прогрессивности». У клуба есть долгосрочный план и возможность внедрить новые процессы с нуля. «Это дает возможность выстроить стратегию, которая постепенно приведет нас к успеху».
«Акрон» основан в 2018 году и назван вслед за одноименным промышленно-металлургическим холдингом. С 2020 года выступает в ФНЛ, в текущем сезоне идет на восьмом месте после 22 туров.
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