Крис Докерти
Акрон
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#Крис Докерти #Акрон

«Акрон» из ФНЛ назначил спортивным директором шотландца Криса Докерти. Он работал в «Хайдуке» и «Данди Юнайтед»

вчера, 15:56

Крис Докерти

«Акрон»

Тольяттинский «Акрон» назначил иностранца на должность спортидиректора. Теперь за стратегию развития клуба отвечает шотландец Крис Докерти.

  • Последним его местом работы был шотландский «Данди Юнайтед» (работал над тактикой первой команды), до этого работал в хорватском «Хайдуке» (заместитель спортдиректора) и Шотландской футбольной ассоциации (аналитик и тренер).
  • В его задачи в «Акроне» войдут: разработка и внедрение футбольной философии, методологии, селекционной политики и развитие академии. 
  • Гендиректор клуба объяснил выбор тем, что Докерти «работал с сильными академиями в Европе и тесно взаимодействовал с тренерским штабом и скаутами в европейских лигах».
  • Докерти сказал, что выбрал «Акрон» из-за его «прогрессивности». У клуба есть долгосрочный план и возможность внедрить новые процессы с нуля. «Это дает возможность выстроить стратегию, которая постепенно приведет нас к успеху».

«Акрон» основан в 2018 году и назван вслед за одноименным промышленно-металлургическим холдингом. С 2020 года выступает в ФНЛ, в текущем сезоне идет на восьмом месте после 22 туров.

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Источник:
«Акрон»
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