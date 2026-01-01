Крис Докерти

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В 2021 году назначен на пост спортивного директора ФК "Акрон"
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Работал заместителем спортивного директора в хорватском "Хайдуке"
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«Акрон» из ФНЛ назначил спортивным директором шотландца Криса Докерти. Он работал в «Хайдуке» и «Данди Юнайтед»
#Крис Докерти
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