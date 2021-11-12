Денис Казанский
ЧМ-2022
Россия
Хорватия
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#Денис Казанский #ЧМ-2022 #Россия #Хорватия

Денис Казанский перешел на Первый канал. Он будет комментатором матча Хорватия – Россия

12 ноября, 10:34

13 сентября комментатор Денис Казанский ушел с канала «Матч ТВ». Об этом решении он говорил так:

«Шесть лет на канале и пятнадцать в холдинге — большая и важная часть моей жизни, позволившая получить неоценимый опыт. Я хочу сказать огромное спасибо каналу за то, что помог мне стать тем, кто я есть сейчас, реализовать многие мечты и идеи, получать удовольствие от каждого дня».

12 ноября. Денис Казанский официально перешел на Первый канал и уже 14 ноября будет работать на матче отборочного раунда ЧМ-2022 ХорватияРоссия. Сам Казанский прокомментировал этот переход так:

«Олимпиада, молодежка, Катар. Можно ли остаться в стороне, если три кита твоего мировоззрения голы-очки-секунды? Вот и я решил, что нельзя. Спортивная редакция Первого – место легендарных личностей и голосов. Попробовать себя на такой сцене, когда в зрительном зале миллионы. Можете представить мои эмоции? Пора к микрофону. Будет интересно».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Первый канал
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