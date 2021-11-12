Хорватия
ЧМ-2022
Мальта
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#Хорватия #ЧМ-2022 #Мальта

Хорватия забила семь голов Мальте. Она самая результативная команда в группе, но отстает от России на два очка

12 ноября, 00:36

Хорватия победила Мальту в матче девятого тура группового этапа отбора к ЧМ-2022. Хорватия забила четыре гола в первом тайме, три – во втором.

За девять матчей Хорватия забила 20 голов. Это лучший результат в группе. Второй показатель – у России (19 голов).

Россия при Карпине забила 13 голов, все – из пределов штрафной площади

  • Хорватия набрала 20 очков и на два очка отстает от России, которая занимает первое место. 
  • В последнем туре команды сыграют друг с другом за выход на ЧМ-2022 – игра пройдет 14 ноября.
Матч завершен
Мальта
Брозович 31
1:7
Матч завершен
Хорватия
Перишич 6
Чалета-Цар 22
Пашалич 39
Модрич 45
Майер 47
Крамарич 53
Майер 64
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Источник:
Гол
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Вова Таран
12 ноября, 09:38
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