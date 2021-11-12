Хорватия
ЧМ-2022
Мальта
Хорватия забила семь голов Мальте. Она самая результативная команда в группе, но отстает от России на два очка
12 ноября, 00:36
Хорватия победила Мальту в матче девятого тура группового этапа отбора к ЧМ-2022. Хорватия забила четыре гола в первом тайме, три – во втором.
За девять матчей Хорватия забила 20 голов. Это лучший результат в группе. Второй показатель – у России (19 голов).
Россия при Карпине забила 13 голов, все – из пределов штрафной площади
- Хорватия набрала 20 очков и на два очка отстает от России, которая занимает первое место.
- В последнем туре команды сыграют друг с другом за выход на ЧМ-2022 – игра пройдет 14 ноября.
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