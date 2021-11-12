Хорватия забила семь голов Мальте. Она самая результативная команда в группе, но отстает от России на два очка

Хорватия победила Мальту в матче девятого тура группового этапа отбора к ЧМ-2022. Хорватия забила четыре гола в первом тайме, три – во втором.

За девять матчей Хорватия забила 20 голов. Это лучший результат в группе. Второй показатель – у России (19 голов).

Россия при Карпине забила 13 голов, все – из пределов штрафной площади