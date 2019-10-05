Боруссия Д
Бундеслига
Футбол
Три одинаковых матча «Боруссии» в Бундеслиге. Совпадает даже ход игры
05 октября 2019, 19:54
1. «Айнтрахт» – «Боруссия» – 2:2
«Боруссия» вела в счете со счетом 2:1. Пропустила на 88-й минуте из-за автогола Делэйни.
2. «Боруссия» – «Вердер» – 2:2
«Боруссия» вела в счете со счетом 2:1. Пропустила на 55-й минуте от Фридля.
3. «Фрайбург» – «Боруссия» – 2:2
«Боруссия» вела в счете со счетом 2:1. Пропустила на 90-й минуте из-за автогола Аканжи.
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