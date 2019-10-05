Три одинаковых матча «Боруссии» в Бундеслиге. Совпадает даже ход игры

1. «Айнтрахт» – «Боруссия» – 2:2

«Боруссия» вела в счете со счетом 2:1. Пропустила на 88-й минуте из-за автогола Делэйни.

2. «Боруссия» – «Вердер» – 2:2

«Боруссия» вела в счете со счетом 2:1. Пропустила на 55-й минуте от Фридля.

3. «Фрайбург» – «Боруссия» – 2:2

«Боруссия» вела в счете со счетом 2:1. Пропустила на 90-й минуте из-за автогола Аканжи.