Алина Кабаева
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#Алина Кабаева

Кабаева получила премию FICTS за популяризацию спорта. Награду считают аналогом «Оскара» в спортивном кино и ТВ

10 ноября, 12:52

Алина Кабаева стала лауреатом премии Международной федерации спортивного кино и телевидения (FICTS). Она получила награду Excellence Guirlande d’Honneur во время фестиваля Sport Movies & TV 2021.

Ее вручают за популяризацию спорта: «продвижение имиджа, культурных и эстетических ценностей». Это высшая награда FICTS, которую организация называет аналогом «Оскара» в индустрии спортивного кино и телевидения. 

Награду Кабаевой вручили за организацию благотворительного детского фестиваля «Алина». Президент FICTS Франко Аскани сказал, что приезжал на него в Москву и «был потрясен», как зрелищностью, так и работой с молодежью.

Среди лауреатов премии в разные годы – футбольный «Интер» (за победу в чемпионате, Кубке и Лиги чемпионов в одном сезоне), режиссер Паоло Соррентино (за короткометражный фильм «Медленная игра»/La partita lenta), Кобе Барайант (после завершения карьеры в 2016 году). 

На церемонии по видеосвязи выступал Томас Бах – глава Международного олимпийского комитета. FICTS – одна из шести организаций в области медиа, признаваемых МОК.

  • Кабаевой 38 лет. Она двукратная абсолютная чемпионка мира, шестикратная абсолютная чемпионка Европы, золотой призер Олимпиады.
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Источник:
сайт FICTS
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