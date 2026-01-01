Алина Кабаева

Дата рождения
12 мая 1983
Достижения
Олимпийский чемпион 2004 г.
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Кабаева получила премию FICTS за популяризацию спорта. Награду считают аналогом «Оскара» в спортивном кино и ТВ
#Алина Кабаева
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