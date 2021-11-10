Рифат Жемалетдинов
ЧМ-2022
Россия
Жемалетдинов пропустит матчи России с Кипром и Хорватией из-за травмы
10 ноября, 10:33
Рифат Жемалетдинов пропустит два последних матча России в отборочном цикле к чемпионату мира 2022 года. Он прибыл в расположение сборной с травмой голени, после обследования врачи решили отпустить его в «Локомотив».
Заменит ли кто-то его в заявке, штаб России пока не объявлял. Матч с Кипром пройдет 11 ноября, с Хорватией – 14 ноября.
После этих игр решится, попадет ли Россия напрямую на чемпионат мира в Катаре. Пока она занимает первое место, гарантирующее прямой выход, но если опустится на второе место, то попадет в стыковые игры.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые