Маркус Рэшфорд
Манчестер Юнайтед
Рэшфорд награжден орденом Британской империи. Его вручили за помощь голодающим детям во время пандемии
09 ноября, 21:06
В Виндзорском замке прошло награждение футболиста Маркуса Рэшфорда орденом Британской империи. Его вручил герцог Кембриджский Уильям.
- Рэшфорд стал кавалером еще в 2020 году, но получил орден только сейчас. Награду вручили за помощь голодающим детям во время пандемии коронавируса.
- Во время локдауна британское правительство не продлило программу с бесплатными обедами для детей из малообеспеченных семей.
- Тогда Рэшфорд через свои соцсети организовал собственную кампанию, в которой участвовали десятки ресторанов. Они бесплатно кормили нуждающихся во время локдауна.
В официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских сказано, что Рэшфорд выполняет «жизненно важную работу» для «для уязвимых детей по всей Великобритании».
Он занимается благотворительностью с 19 лет – с 2017 года. Среди его проектов – помощь пострадавшим в теракте в Манчестере и помощь бездомным.
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