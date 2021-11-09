Рэшфорд награжден орденом Британской империи. Его вручили за помощь голодающим детям во время пандемии

В Виндзорском замке прошло награждение футболиста Маркуса Рэшфорда орденом Британской империи. Его вручил герцог Кембриджский Уильям.

Рэшфорд стал кавалером еще в 2020 году, но получил орден только сейчас. Награду вручили за помощь голодающим детям во время пандемии коронавируса.

Во время локдауна британское правительство не продлило программу с бесплатными обедами для детей из малообеспеченных семей.

Тогда Рэшфорд через свои соцсети организовал собственную кампанию, в которой участвовали десятки ресторанов. Они бесплатно кормили нуждающихся во время локдауна.

В официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских сказано, что Рэшфорд выполняет «жизненно важную работу» для «для уязвимых детей по всей Великобритании».

Он занимается благотворительностью с 19 лет – с 2017 года. Среди его проектов – помощь пострадавшим в теракте в Манчестере и помощь бездомным.