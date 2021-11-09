Маркус Рэшфорд
Манчестер Юнайтед
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#Маркус Рэшфорд #Манчестер Юнайтед

Рэшфорд награжден орденом Британской империи. Его вручили за помощь голодающим детям во время пандемии

09 ноября, 21:06

Принц Уильям и Маркус Рэшфорд

твиттер герцога и герцогини Кембриджских

В Виндзорском замке прошло награждение футболиста Маркуса Рэшфорда орденом Британской империи. Его вручил герцог Кембриджский Уильям.

  • Рэшфорд стал кавалером еще в 2020 году, но получил орден только сейчас. Награду вручили за помощь голодающим детям во время пандемии коронавируса.
  • Во время локдауна британское правительство не продлило программу с бесплатными обедами для детей из малообеспеченных семей.
  • Тогда Рэшфорд через свои соцсети организовал собственную кампанию, в которой участвовали десятки ресторанов. Они бесплатно кормили нуждающихся во время локдауна.

В официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских сказано, что Рэшфорд выполняет «жизненно важную работу» для «для уязвимых детей по всей Великобритании».

Он занимается благотворительностью с 19 лет – с 2017 года. Среди его проектов – помощь пострадавшим в теракте в Манчестере и помощь бездомным.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер герцога и герцогини Кембриджских
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Валерий Шток
10 ноября, 00:47
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