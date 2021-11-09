Польский саночник сломал ногу на тренировочном заезде в Пекине. Он обвинил в этом сотрудников олимпийской трассы

Саночник Матеуш Сохович травмировался в Пекине во время подготовки к Олимпийским играм 2022 года. Международная федерация санного спорта выпустила пресс-релиз, но в нем почти нет подробностей.

В сообщении сказано только, что Сохович сломал ногу во время заезда и попал в больницу. Причин травмы и сроков восстановления пока нет.

В интервью польскому Onet Сохович сказал, что ему показали зеленый свет и он начал заезд. Но посреди спуска увидел, что ворота перед ним закрыты. Он откинул сани и попробовал перепрыгнуть их, зацепился ногой и получил травму.

Сохович считает, что если бы не среагировал на ситуацию и врезался бы в ворота, то «это могло бы закончиться трагедией». По его словам, у него травмирована коленная чашечка. Виновниками травмы он считает «некомпетентных людей».

Он не знает, восстановится ли к Олимпийским играм. Они стартуют 4 февраля 2022 года.