Матеуш Сохович
Поделиться:
Комментарии:
0
#Матеуш Сохович

Польский саночник сломал ногу на тренировочном заезде в Пекине. Он обвинил в этом сотрудников олимпийской трассы

09 ноября, 17:27

Саночник Матеуш Сохович травмировался в Пекине во время подготовки к Олимпийским играм 2022 года. Международная федерация санного спорта выпустила пресс-релиз, но в нем почти нет подробностей.

  • В сообщении сказано только, что Сохович сломал ногу во время заезда и попал в больницу. Причин травмы и сроков восстановления пока нет.
  • В интервью польскому Onet Сохович сказал, что ему показали зеленый свет и он начал заезд. Но посреди спуска увидел, что ворота перед ним закрыты. Он откинул сани и попробовал перепрыгнуть их, зацепился ногой и получил травму.

Сохович считает, что если бы не среагировал на ситуацию и врезался бы в ворота, то «это могло бы закончиться трагедией». По его словам, у него травмирована коленная чашечка. Виновниками травмы он считает «некомпетентных людей».

Он не знает, восстановится ли к Олимпийским играм. Они стартуют 4 февраля 2022 года.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Международная федерация санного спорта
Еще по теме
Косторная поменяла обе программы за три месяца до Олимпиады. Не удивляйтесь – это нормально
Ничушкин обвиняется в применении допинга 8 лет назад и опять не поедет на Олимпиаду. Но на карьере в НХЛ это не скажется
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Матеуш Сохович