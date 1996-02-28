Матеуш Сохович

Дата рождения
28 февраля 1996
Инфо
Польский саночник
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Олимпиада
Польский саночник сломал ногу на тренировочном заезде в Пекине. Он обвинил в этом сотрудников олимпийской трассы
#Матеуш Сохович
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