Бека Бека травмировал мышцу. Это единственный доступный опорник из основы «Локомотива» на ближайший матч

Полузащитник Алексис Бека Бека травмировал приводящие мышцы и теперь пропустит матчи сборной Франции U21. Он покинет расположение сборной и вернется в «Локомотив».

Как именно он получил травму, в сообщении сборной не сказано. Последнюю игру он провел 4 ноября.

Сроки восстановления неизвестны. Ближайший матч «Локомотива» пройдет 20 ноября против «Ахмата».

Если Бека Бека не восстановится к этому моменту, то у «Локомотива» не останется номинальных опорных полузащитников на матч. Дмитрий Баринов, Даниил Куликов и Константин Марадишвили не сыграют из-за перебора желтых карточек. Станислав Магкеев восстанавливается после травмы крестообразных связок.

Обновление: в пресс-службе «Локомотива» утверждают, что игрок восстановится через «несколько дней» и будет готовиться к игре с «Ахматом».

Также у «Локомотива» эту игру пропустят:

Тин Едвай (защитник, дисквалификация)

Антон Миранчук (атакующий полузащитник, травма)

Тино Анджорин (атакующий полузащитник, травма)

Зе Луиш (нападающий, травма)

Бека Бека перешел в «Локомотив» в августе из «Кана». В этом сезоне он провел семь игр и регулярно выходил в старте.