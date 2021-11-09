Алексис Бека Бека
РПЛ
Локомотив
Поделиться:
Комментарии:
1
#Алексис Бека Бека #РПЛ #Локомотив

Бека Бека травмировал мышцу. Это единственный доступный опорник из основы «Локомотива» на ближайший матч

09 ноября, 10:20

Полузащитник Алексис Бека Бека травмировал приводящие мышцы и теперь пропустит матчи сборной Франции U21. Он покинет расположение сборной и вернется в «Локомотив».

  • Как именно он получил травму, в сообщении сборной не сказано. Последнюю игру он провел 4 ноября.
  • Сроки восстановления неизвестны. Ближайший матч «Локомотива» пройдет 20 ноября против «Ахмата».

Если Бека Бека не восстановится к этому моменту, то у «Локомотива» не останется номинальных опорных полузащитников на матч. Дмитрий Баринов, Даниил Куликов и Константин Марадишвили не сыграют из-за перебора желтых карточек. Станислав Магкеев восстанавливается после травмы крестообразных связок.

Обновление: в пресс-службе «Локомотива» утверждают, что игрок восстановится через «несколько дней» и будет готовиться к игре с «Ахматом».

Также у «Локомотива» эту игру пропустят:

  • Тин Едвай (защитник, дисквалификация)
  • Антон Миранчук (атакующий полузащитник, травма)
  • Тино Анджорин (атакующий полузащитник, травма)
  • Зе Луиш (нападающий, травма)

Бека Бека перешел в «Локомотив» в августе из «Кана». В этом сезоне он провел семь игр и регулярно выходил в старте.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт сборной Франции
Еще по теме
Судья дерби «Спартака» и «Локомотива» впервые работал на топ-матче РПЛ. Итог – два удаления (одно – после финального свистка) и много критики.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Антон Чехов
09 ноября, 13:56
Комментарий скрыт модератором
ответить
Все теги
#Алексис Бека Бека
#РПЛ
#Локомотив