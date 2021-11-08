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«Милан» и «Интер» впервые с 2018 года сыграли вничью
08 ноября, 00:38
- У «Интера» единственный гол забил Хакан Чалханоглу, который еще в прошлом сезоне играл за «Милан».
- У «Интера» была возможность выйти вперед, но пенальти не реализовал Лаутаро Мартинес.
- Это первая ничья между «Миланом» и «Интером» в рамках чемпионата Италии впервые с 2018 года.
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