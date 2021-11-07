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«Ростов» выдал волевую победу над «Рубином»: до 42-й минуты проигрывал, а потом забил пять
07 ноября, 18:23
- Это первая победа «Ростова» над «Рубином» с прошлого ноября.
- Последние пять матчей «Рубина»: два поражения, две ничьи и победа.
- «Ростов» продлил беспроигрышную серию до трех матчей подряд.
В 15-м туре «Рубин» сыграет на выезде с «Сочи» (21.11), «Ростов» же примет «Уфу» (21.11).
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