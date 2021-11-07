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#РПЛ #Рубин #Ростов

«Ростов» выдал волевую победу над «Рубином»: до 42-й минуты проигрывал, а потом забил пять

07 ноября, 18:23

В 14-м туре РПЛ «Ростов» принимал на своем поле «Рубин» и обыграл его 5:1. Таким был этот матч:

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Байрамян 42
Полоз 50
Альмквист 55
Соу 65
Глебов 82
5:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Бакаев 35
  • Это первая победа «Ростова» над «Рубином» с прошлого ноября.
  • Последние пять матчей «Рубина»: два поражения, две ничьи и победа.
  • «Ростов» продлил беспроигрышную серию до трех матчей подряд.

В 15-м туре «Рубин» сыграет на выезде с «Сочи» (21.11), «Ростов» же примет «Уфу» (21.11).

Таблица РПЛ

Источник:
Гол
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