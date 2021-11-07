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«Зенит» сыграл с «Уралом» вничью – 0:0. Это их первая нулевая ничья в истории
07 ноября, 15:55
- «Урал» и «Зенит» впервые в истории сыграли нулевую ничью.
- «Урал» продлил безвыигрышную серию до четырех матчей – 2 ничьи и 2 поражения.
- «Зенит» не забил в РПЛ впервые с 8 мая 2021 года – потом забивал в Премьер-лиге 14 матчей подряд.
В 15 туре РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Нижним Новгородом» (19.11), «Урал» отправится в гости к «Крыльям» (20.11).
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