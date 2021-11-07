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#РПЛ #Зенит #Урал

«Зенит» сыграл с «Уралом» вничью – 0:0. Это их первая нулевая ничья в истории

07 ноября, 15:55

«Урал» в рамках 14-го тура РПЛ принимал «Зенит» на своем поле. Итог – нулевая ничья. Таким был этот матч:

Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
  • «Урал» и «Зенит» впервые в истории сыграли нулевую ничью.
  • «Урал» продлил безвыигрышную серию до четырех матчей – 2 ничьи и 2 поражения.
  • «Зенит» не забил в РПЛ впервые с 8 мая 2021 года – потом забивал в Премьер-лиге 14 матчей подряд.

В 15 туре РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Нижним Новгородом» (19.11), «Урал» отправится в гости к «Крыльям» (20.11).

Таблица РПЛ

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Источник:
Гол
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