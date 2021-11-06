«Краснодар» проиграл «Динамо». Это третье поражение подряд, разница мячей – 0:5

«Динамо» поднялось на четвертое место в РПЛ после победы над «Краснодаром» (1:0). Это четвертая подряд победа «Динамо» в матчах с этим соперником.

Вячеслав Грулев забивал «Краснодару» в трех из четырех последних матчах. В РПЛ в октябре у Грулева был дубль в матче с «Химками», еще раньше – гол «Рубину».

«Краснодар» проиграл третий матч подряд во всех турнирах. Общая разница мячей в этих играх – 0:5. У «Краснодара» были поражения от «Кубани» (0:3) в Кубке России и «Крыльев» (0:1) в РПЛ.