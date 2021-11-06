РПЛ: прогноз на матч «Спартак» – «Локомотив», 7 ноября 2021 года

«Спартак» и «Локомотив» сыграют в 14-м туре РПЛ. Матч состоится 7 ноября. Время начала – 19:00 по Москве.

Котировки букмекеров:

Победа «Спартака» – 2,28

Ничья – 3,40

Победа «Локомотива» – 3,25

«Спартак» не выигрывает во всех турнирах с 3 октября – тогда была победа над «Ахматом» (1:0). «Локомотив» не проигрывает с 21 октября – за три матча собрал две победы и ничью.

«Локомотив» идет на втором месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 24 очка. В сезоне у «Локомотива» есть шесть побед, шесть ничьих и одно поражение.

«Спартак» проиграл в сезоне пять раз. Он отстает от «Локомотива» на шесть очков и идет девятым в таблице.