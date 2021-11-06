РПЛ
Спартак
Локомотив
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Спартак #Локомотив

РПЛ: прогноз на матч «Спартак» – «Локомотив», 7 ноября 2021 года

06 ноября, 15:24

«Спартак» и «Локомотив» сыграют в 14-м туре РПЛ. Матч состоится 7 ноября. Время начала – 19:00 по Москве.

Котировки букмекеров:

  • Победа «Спартака» – 2,28
  • Ничья – 3,40
  • Победа «Локомотива» – 3,25

«Спартак» не выигрывает во всех турнирах с 3 октября – тогда была победа над «Ахматом» (1:0). «Локомотив» не проигрывает с 21 октября – за три матча собрал две победы и ничью.

«Локомотив» идет на втором месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 24 очка. В сезоне у «Локомотива» есть шесть побед, шесть ничьих и одно поражение.

«Спартак» проиграл в сезоне пять раз. Он отстает от «Локомотива» на шесть очков и идет девятым в таблице.

Матч завершен
Спартак
Москва
Умяров 64
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Керк 23
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Селихов фактически остался единственным вратарем «Спартака». И спас в критический момент, отбив пенальти Варди
Разбираем расклады «Спартака» и «Локомотива» в группе – как выйти в плей-офф или хотя бы в Лигу конференций
Боссы «Локомотива» выступили и объяснили последние события. Кратчайший пересказ – в 12 пунктах
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Спартак
#Локомотив