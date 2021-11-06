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РПЛ: прогноз на матч «Спартак» – «Локомотив», 7 ноября 2021 года
06 ноября, 15:24
«Спартак» и «Локомотив» сыграют в 14-м туре РПЛ. Матч состоится 7 ноября. Время начала – 19:00 по Москве.
Котировки букмекеров:
- Победа «Спартака» – 2,28
- Ничья – 3,40
- Победа «Локомотива» – 3,25
«Спартак» не выигрывает во всех турнирах с 3 октября – тогда была победа над «Ахматом» (1:0). «Локомотив» не проигрывает с 21 октября – за три матча собрал две победы и ничью.
«Локомотив» идет на втором месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 24 очка. В сезоне у «Локомотива» есть шесть побед, шесть ничьих и одно поражение.
«Спартак» проиграл в сезоне пять раз. Он отстает от «Локомотива» на шесть очков и идет девятым в таблице.
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