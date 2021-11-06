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РПЛ: во сколько начало матча «Спартак» – «Локомотив», 7 ноября 2021 года
06 ноября, 15:06
«Спартак» и «Локомотив» встретятся в 14-м туре РПЛ. Игра состоится 7 ноября. В этот день пройдут еще три матча РПЛ.
Матч «Спартака» и «Локомотива» начнется 7 ноября в 19:00 по Москве. Это встреча второй и девятой команды РПЛ.
В прошлом сезоне «Спартак» и «Локомотив» обменялись победами в домашних матчах. За всю историю «Спартак» опережает «Локомотив» по победам – 30:22.
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