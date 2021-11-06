РПЛ
Спартак
Локомотив
РПЛ: где смотреть матч «Спартак» – «Локомотив», 7 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
06 ноября, 14:49
«Спартак» и «Локомотив» сыграют в 14-м туре РПЛ. Матч пройдет 7 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в 18:30 по московскому времени. Матч можно посмотреть по этой ссылке. Перед этим «Матч ТВ» покажет игру «Ростова» и «Рубина».
«Локомотив» идет на втором месте в РПЛ. Клуб набрал 24 очка за 13 матчей. «Спартак» имеет 18 очков и занимает в таблице девятое место.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые