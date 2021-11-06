РПЛ: где смотреть матч «Спартак» – «Локомотив», 7 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Спартак» и «Локомотив» сыграют в 14-м туре РПЛ. Матч пройдет 7 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в 18:30 по московскому времени. Матч можно посмотреть по этой ссылке. Перед этим «Матч ТВ» покажет игру «Ростова» и «Рубина».

«Локомотив» идет на втором месте в РПЛ. Клуб набрал 24 очка за 13 матчей. «Спартак» имеет 18 очков и занимает в таблице девятое место.