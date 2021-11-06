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#РПЛ #Спартак #Локомотив

РПЛ: где смотреть матч «Спартак» – «Локомотив», 7 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

06 ноября, 14:49

«Спартак» и «Локомотив» сыграют в 14-м туре РПЛ. Матч пройдет 7 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в 18:30 по московскому времени. Матч можно посмотреть по этой ссылке. Перед этим «Матч ТВ» покажет игру «Ростова» и «Рубина».

«Локомотив» идет на втором месте в РПЛ. Клуб набрал 24 очка за 13 матчей. «Спартак» имеет 18 очков и занимает в таблице девятое место.

Матч завершен
Спартак
Москва
Умяров 64
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Керк 23
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт Матч ТВ
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