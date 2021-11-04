«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «ПСЖ» и впервые не проиграл в сезоне ЛЧ. За четыре игры он пропустил 13 голов

«ПСЖ» и «РБ Лейпциг» играли в четвертом туре Лиги чемпионов. В первой игре «ПСЖ» победил, во второй команды сыграли вничью.

«Лейпциг» забил первым и потом не реализовал пенальти. Джанлуиджи Доннарумма отбил удар на 11-й минуте.

После этого «Лейпциг» дважды пропустил от Джорджиньо Вейналдума. Для него это первые гола за «ПСЖ» после перехода в клуб летом.

«ПСЖ» вел в матче до конца основного времени, но пропустил в компенсированное с пенальти.

«Лейпциг» впервые не проиграл в этом сезоне ЛЧ и набрал первое очко. За четыре игры он пропустил 13 голов, это худший показатель турнира. «ПСЖ» идет вторым с 8 очками, лидирует в группе «Манчестер Сити» (9). «Брюгге» идет третьим (4).