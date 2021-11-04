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«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «ПСЖ» и впервые не проиграл в сезоне ЛЧ. За четыре игры он пропустил 13 голов
04 ноября, 00:54
- «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» играли в четвертом туре Лиги чемпионов. В первой игре «ПСЖ» победил, во второй команды сыграли вничью.
- «Лейпциг» забил первым и потом не реализовал пенальти. Джанлуиджи Доннарумма отбил удар на 11-й минуте.
- После этого «Лейпциг» дважды пропустил от Джорджиньо Вейналдума. Для него это первые гола за «ПСЖ» после перехода в клуб летом.
- «ПСЖ» вел в матче до конца основного времени, но пропустил в компенсированное с пенальти.
«Лейпциг» впервые не проиграл в этом сезоне ЛЧ и набрал первое очко. За четыре игры он пропустил 13 голов, это худший показатель турнира. «ПСЖ» идет вторым с 8 очками, лидирует в группе «Манчестер Сити» (9). «Брюгге» идет третьим (4).
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04 ноября, 19:17
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