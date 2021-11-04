Лига чемпионов
Интер
Шериф
«Шериф» второй раз проиграл «Интеру» 1:3 и опустился на третье место в группе Лиги чемпионов
04 ноября, 00:50
- «Шериф» и «Интер» сыграли в четвертом туре Лиги чемпионов. Это их второй матч в розыгрыше и вторая победа «Интера».
- «Шериф» стартовал с двух побед в турнире (над «Реалом» и «Шахтером»), но потом дважды проиграл «Интеру». Оба матча – 1:3.
- «Интер после этого матча поднялся на второе место (7 очков), а «Шериф» опустился на третье место (6), дающее право на выход в Лигу Европу. «Реал» лидирует (9), «Шахтер» идет последним (1).
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