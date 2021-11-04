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#Лига чемпионов #Шериф #Интер

«Шериф» второй раз проиграл «Интеру» 1:3 и опустился на третье место в группе Лиги чемпионов

04 ноября, 00:50
Матч завершен
Шериф
Тирасполь
Траоре 90
1:3
Матч завершен
Интер
Милан
Брозович 54
Шкриньяр 66
Санчес 82
  • «Шериф» и «Интер» сыграли в четвертом туре Лиги чемпионов. Это их второй матч в розыгрыше и вторая победа «Интера».
  • «Шериф» стартовал с двух побед в турнире (над «Реалом» и «Шахтером»), но потом дважды проиграл «Интеру». Оба матча – 1:3.
  • «Интер после этого матча поднялся на второе место (7 очков), а «Шериф» опустился на третье место (6), дающее право на выход в Лигу Европу. «Реал» лидирует (9), «Шахтер» идет последним (1).
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Источник:
Гол
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