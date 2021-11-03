«Атлетико» во втором матче подряд с «Ливерпулем» остался вдесятером. Фелипе удален при счете 0:2

Монтейро Фелипе получил прямую красную карточку в игре с «Ливерпулем». Он сфолил на Садио Мане на 36-й минуте при счете 0:2.

Мане получил мяч у своей штрафной и стал бежать в атаку. Фелипе ударил ему сзади по ногам.

Также у «Атлетико» три игрока получили желтые карточки за тайм: Марио Эрмосо, Коке, Луис Суарес. У «Ливерпуля» один игрок с карточкой – Мане.

В первом матче «Атлетико» тоже остался вдесятером. Там прямую красную карточку получил Антуан Гризманн за удар соперника по голове. Во время борьбы за мяч он высоко поднял ногу и попал Роберто Фирмино ей в голову.