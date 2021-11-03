Лига чемпионов
Монтейро Фелипе
Атлетико
Ливерпуль
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#Лига чемпионов #Ливерпуль #Атлетико #Монтейро Фелипе

«Атлетико» во втором матче подряд с «Ливерпулем» остался вдесятером. Фелипе удален при счете 0:2

03 ноября, 23:45
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Жота 13
Мане 21
2:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид

Монтейро Фелипе получил прямую красную карточку в игре с «Ливерпулем». Он сфолил на Садио Мане на 36-й минуте при счете 0:2.

  • Мане получил мяч у своей штрафной и стал бежать в атаку. Фелипе ударил ему сзади по ногам.
  • Также у «Атлетико» три игрока получили желтые карточки за тайм: Марио Эрмосо, Коке, Луис Суарес. У «Ливерпуля» один игрок с карточкой – Мане.

В первом матче «Атлетико» тоже остался вдесятером. Там прямую красную карточку получил Антуан Гризманн за удар соперника по голове. Во время борьбы за мяч он высоко поднял ногу и попал Роберто Фирмино ей в голову.

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Источник:
Гол
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