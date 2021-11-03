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Роспотребнадзор разрешил «Динамо» и «Спартаку» матчи в Москве. Их запрещали из-за ковидных ограничений
03 ноября, 14:46
РПЛ согласовал с Роспотребнадзором два матча в Москве, которое ведомство требовало отменить. Речь идет о матчах «Динамо» – «Краснодар» и «Спартак» – «Локомотив».
- Вечером 2 ноября СМИ написали о письме, поступившем в клубы от московского Роспотребнадзора. Он запретил проведение матчей и сослался на коронавирусные ограничения.
- «Динамо» назвало ситуацию «неоднозначной». У клуба было разрешение от федерального Роспотребнадзора, но региональное отделение запретило матч.
- В итоге на следующий день матчи все-таки одобрили. Они пройдут при заполняемости в 30% от вместимости стадиона.
В Москве до 7 ноября действует режим нерабочих дней: массовые мероприятия запрещены, исключение касается только тех, что согласованы с местным Роспотребнадзором.
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