РПЛ
Спартак
Краснодар
Динамо
Локомотив
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Спартак #Локомотив #Краснодар #Динамо

Роспотребнадзор разрешил «Динамо» и «Спартаку» матчи в Москве. Их запрещали из-за ковидных ограничений

03 ноября, 14:46

РПЛ согласовал с Роспотребнадзором два матча в Москве, которое ведомство требовало отменить. Речь идет о матчах «Динамо» «Краснодар» и «Спартак» – «Локомотив».

  • Вечером 2 ноября СМИ написали о письме, поступившем в клубы от московского Роспотребнадзора. Он запретил проведение матчей и сослался на коронавирусные ограничения.
  • «Динамо» назвало ситуацию «неоднозначной». У клуба было разрешение от федерального Роспотребнадзора, но региональное отделение запретило матч. 
  • В итоге на следующий день матчи все-таки одобрили. Они пройдут при заполняемости в 30% от вместимости стадиона.

В Москве до 7 ноября действует режим нерабочих дней: массовые мероприятия запрещены, исключение касается только тех, что согласованы с местным Роспотребнадзором.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
телеграм-канал РПЛ
Еще по теме
Ключевой игрок «Зенита» сейчас – Вендел. Он умеет все и делает команду хитрее
«Зенит» просто уничтожает московские клубы в 2021-м. «Локо», «Спартак» и «Динамо» в Петербурге отхватили 17 голов на троих
Боссы «Локомотива» выступили и объяснили последние события. Кратчайший пересказ – в 12 пунктах
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Спартак
#Локомотив
#Краснодар
#Динамо