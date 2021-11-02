Холдинг, который владеет «Манчестер Сити», ведет переговоры со «Спартаком» о покупке 20% акций

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Эту информацию опубликовала Baza [на телеграм-канал подписано 415 тысяч человек]. Других источников, которые бы это подтвердили, нет. «Спартак» отказался комментировать ситуацию.

Baza пишет, что три представителя холдинга City Football Group приехали в Москву, где встретились с руководителями «Спартака» в разных направлениях. Менеджеры CFG осмотрели базу и офис клуба.

Данная сделка интересна обеим сторонам: City Football Group планирует выйти на российский рынок, «Спартак» рассматривает сотрудничество как привлечение дополнительных финансов и появление единой скаутской сети. Если сделка совершится, клуб сохранит название и бренд.

В холдинг City Football Group входят 11 клубов. CFG владеет долями в «Манчестер Сити», «Жироне», «Нью-Йорк Сити», «Труа» и других командах. Холдинг появился в 2013 году.