Лионель Месси
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#Лионель Месси #Лига чемпионов #ПСЖ #РБ Лейпциг

Месси не попал в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Он тренировался индивидуально

02 ноября, 13:08

imago-image / global look press

«ПСЖ» опубликовал заявку на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». В нее не попал нападающий Лионель Месси.

  • В матче Лиги 1 против «Лилля» Месси заменился после первого тайма из-за мышечного дискомфорта. Перед игрой с «РБ Лейпцигом» он тренировался индивидуально и работал с физиотерапевтом.
  • Дополнительно у него есть проблемы с коленом. Transfermarkt посчитал, что в этом сезоне Месси травмировался дважды и пропустил из-за этого 32 дня.

Месси не сделал ни одного результативного действия за пять матчей Лиги 1 после перехода в «ПСЖ», но набрал три очка (2+1) в Лиге чемпионов.

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Источник:
Твиттер «ПСЖ»
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