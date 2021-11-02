Месси не попал в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Он тренировался индивидуально

«ПСЖ» опубликовал заявку на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». В нее не попал нападающий Лионель Месси.

В матче Лиги 1 против «Лилля» Месси заменился после первого тайма из-за мышечного дискомфорта. Перед игрой с «РБ Лейпцигом» он тренировался индивидуально и работал с физиотерапевтом.

Дополнительно у него есть проблемы с коленом. Transfermarkt посчитал, что в этом сезоне Месси травмировался дважды и пропустил из-за этого 32 дня.

Месси не сделал ни одного результативного действия за пять матчей Лиги 1 после перехода в «ПСЖ», но набрал три очка (2+1) в Лиге чемпионов.