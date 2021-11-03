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Ювентус
«Зенит» забил 11 голов между играми против «Ювентуса», а ему самому – два
03 ноября, 00:50
В четвертом туре Лиги чемпионов «Зенит» проводил на выезде матч против «Ювентуса» и проиграл 2:4.
«Зенит» сыграл спаренные матчи против «Ювентуса» на групповом этапе – 0:1 и 2:4. Между этими играми «Зенит» встречался со «Спартаком» и «Динамо». Оба московских клуба были обыграны с общим счетом 11:2.
«Зенит» провел шесть матчей в октябре и проиграл четыре из них: «Ювентусу» дважды, по разу – «Сочи» и «Арсеналу».
Следующие два матча «Зенит» проведет в РПЛ против «Урала» (в гостях) и «Нижнего Новгорода» (дома). После этого предстоит выезд в Мальме на матч пятого тура ЛЧ.
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