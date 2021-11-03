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#Зенит #Лига чемпионов #Ювентус

«Зенит» забил 11 голов между играми против «Ювентуса», а ему самому – два

03 ноября, 00:50

В четвертом туре Лиги чемпионов «Зенит» проводил на выезде матч против «Ювентуса» и проиграл 2:4.

«Зенит» сыграл спаренные матчи против «Ювентуса» на групповом этапе – 0:1 и 2:4. Между этими играми «Зенит» встречался со «Спартаком» и «Динамо». Оба московских клуба были обыграны с общим счетом 11:2. 

«Зенит» провел шесть матчей в октябре и проиграл четыре из них: «Ювентусу» дважды, по разу – «Сочи» и «Арсеналу».

Следующие два матча «Зенит» проведет в РПЛ против «Урала» (в гостях) и «Нижнего Новгорода» (дома). После этого предстоит выезд в Мальме на матч пятого тура ЛЧ.

Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 11
Дибала 58
Кьеза 73
Мората 82
4:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Бонуччи 26
Азмун 90
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Источник:
Гол.ру
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