«Локомотив» провел пять матчей при Гиздоле: две победы, две ничьи и поражение

«Локомотив» на выезде сыграл против «Галатасарая» в четвертом туре Лиги Европы. Ничья 1:1.

Маркус Гисдоль возглавил «Локомотив» в октябре, сменив на этом посту Марко Николича. Вот как клуб сыграл при нем в пяти матчах:

Следующий матч у «Локо» запланирован против «Спартака» 7 ноября в 14-м туре РПЛ.