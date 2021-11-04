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#Локомотив #Лига Европы #Галатасарай

«Локомотив» провел пять матчей при Гиздоле: две победы, две ничьи и поражение

04 ноября, 22:40

«Локомотив» на выезде сыграл против «Галатасарая» в четвертом туре Лиги Европы. Ничья 1:1.

Маркус Гисдоль возглавил «Локомотив» в октябре, сменив на этом посту Марко Николича. Вот как клуб сыграл при нем в пяти матчах:

Следующий матч у «Локо» запланирован против «Спартака» 7 ноября в 14-м туре РПЛ.

Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Фегули 43
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Камано 72
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Источник:
Гол.ру
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Богдан Титомиров
04 ноября, 23:28
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