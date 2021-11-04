Локомотив
Лига Европы
Галатасарай
«Локомотив» провел пять матчей при Гиздоле: две победы, две ничьи и поражение
04 ноября, 22:40
«Локомотив» на выезде сыграл против «Галатасарая» в четвертом туре Лиги Европы. Ничья 1:1.
Маркус Гисдоль возглавил «Локомотив» в октябре, сменив на этом посту Марко Николича. Вот как клуб сыграл при нем в пяти матчах:
- 🟡 «Рубин» – 2:2 (РПЛ)
- 🔴 «Галатасарай» – 0:1 (ЛЕ)
- 🟢 «Сочи» – 2:1 (РПЛ)
- 🟢 «Нижний Новгород» – 2:1 (РПЛ)
- 🟡 «Галатасарай» – 1:1 (ЛЕ)
Следующий матч у «Локо» запланирован против «Спартака» 7 ноября в 14-м туре РПЛ.
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