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Далер Кузяев
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#Россия #Далер Кузяев

Штаб сборной России анонсировал вызов Кузяева, если тот восстановится от травмы. Его не включили в итоговый состав

01 ноября, 14:53

Валерий Карпин провел пресс-конференцию после объявления состава на ноябрьские матчи ЧМ-2022. В составе не оказалось Далера Кузяева, который выходил во всех предыдущих играх при Карпине.

  • Кузяев не вошел в итоговый состав из-за травмы. Карпин назвал его «ключевым игроком», но предупредил, что «скорее всего» он пропустит игры.
  • Если он восстановится от повреждения, его довызовут.

Кузяев играл в каждом отборочном матче ЧМ-2022 после назначения Карпина. В матче против Словакии он был капитаном.

Россия проведет два заключительных матча отбора: против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ютуб-канал сборной России
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