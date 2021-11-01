Россия
Далер Кузяев
Штаб сборной России анонсировал вызов Кузяева, если тот восстановится от травмы. Его не включили в итоговый состав
01 ноября, 14:53
Валерий Карпин провел пресс-конференцию после объявления состава на ноябрьские матчи ЧМ-2022. В составе не оказалось Далера Кузяева, который выходил во всех предыдущих играх при Карпине.
- Кузяев не вошел в итоговый состав из-за травмы. Карпин назвал его «ключевым игроком», но предупредил, что «скорее всего» он пропустит игры.
- Если он восстановится от повреждения, его довызовут.
Кузяев играл в каждом отборочном матче ЧМ-2022 после назначения Карпина. В матче против Словакии он был капитаном.
Россия проведет два заключительных матча отбора: против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).
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