Урал
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Химки
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«Урал» сыграл вничью с «Химками» – он не забивает три матча подряд
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- «Урал» не побеждает с 3 октября: 2 поражения и ничья.
- «Урал» не забивает три матча подряд.
- У «Химок» двухматчевая безвыигрышная серия.
У «Урала» 10 очков после 13 туров – он замыкает турнирную таблицу РПЛ. В 14-м туре ему предстоит домашний матч против «Зенита» (07.11).
У «Химок» 12 очков после 13 матчей – предпоследнее место в таблице. 6 ноября в рамках 14 тура РПЛ они сыграют с «Крыльями».
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