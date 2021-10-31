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«Урал» сыграл вничью с «Химками» – он не забивает три матча подряд

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В матче 13-го тура РПЛ встречались «Химки» и «Урал», два аутсайдера турнирной таблицы. Итог – нулевая ничья.

Матч завершен
Химки
Химки
0:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
  • «Урал» не побеждает с 3 октября: 2 поражения и ничья.
  • «Урал» не забивает три матча подряд.
  • У «Химок» двухматчевая безвыигрышная серия.

У «Урала» 10 очков после 13 туров – он замыкает турнирную таблицу РПЛ. В 14-м туре ему предстоит домашний матч против «Зенита» (07.11).

У «Химок» 12 очков после 13 матчей – предпоследнее место в таблице. 6 ноября в рамках 14 тура РПЛ они сыграют с «Крыльями».

Источник:
Гол
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