«Урал» сыграл вничью с «Химками» – он не забивает три матча подряд

«Урал» не побеждает с 3 октября: 2 поражения и ничья.

«Урал» не забивает три матча подряд.

У «Химок» двухматчевая безвыигрышная серия.

У «Урала» 10 очков после 13 туров – он замыкает турнирную таблицу РПЛ. В 14-м туре ему предстоит домашний матч против «Зенита» (07.11).

У «Химок» 12 очков после 13 матчей – предпоследнее место в таблице. 6 ноября в рамках 14 тура РПЛ они сыграют с «Крыльями».