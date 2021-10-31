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Ребров приостановил карьеру. Он стал техническим координатором «Спартака»

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В этом сезоне Артем Ребров не сыграл ни одного матча за «Спартак». Он был в заявке клуба на 18 встреч – и во всех оставался в запасе.

Сейчас «Спартак» сделал объявление о карьере Реброва:

  • Он приостановил карьеру вратаря.
  • Ребров перешел на должность технического координатора клуба. Одна из его обязанностей, которая описана на сайте «Спартака» – помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба.

Сейчас Реброву 37 лет. В «Спартаке» он с 2011 года – за это время сыграл 131 матч, был чемпионом России и брал Суперкубок страны.

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Источник:
официальный сайт «Спартака»
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