Ребров приостановил карьеру. Он стал техническим координатором «Спартака»

В этом сезоне Артем Ребров не сыграл ни одного матча за «Спартак». Он был в заявке клуба на 18 встреч – и во всех оставался в запасе.

Сейчас «Спартак» сделал объявление о карьере Реброва:

Он приостановил карьеру вратаря.

Ребров перешел на должность технического координатора клуба. Одна из его обязанностей, которая описана на сайте «Спартака» – помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба.

Сейчас Реброву 37 лет. В «Спартаке» он с 2011 года – за это время сыграл 131 матч, был чемпионом России и брал Суперкубок страны.