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«Спартак» пропустил на 90+5 и сыграл вничью с «Ростовом». Он не побеждает четыре матча подряд
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- «Ростов» провел первый матч под руководством главного тренера Виталия Кафанова. При Валерии Карпине Кафанов был тренером вратарей.
- Голкипер «Спартака» Александр Максименко впервые в сезоне остался в запасе. Вместо него в старте вышел Александр Селихов.
- До этого «Спартак» не побеждал в трех матчах подряд. Сейчас он идет на восьмом месте в РПЛ.
- Руслан Литвинов забил дебютный гол за «Спартак» в РПЛ. В этом сезоне он отдал одну голевую передачу.
В 14-м туре РПЛ «Спартак» сыграет против «Локомотива», «Ростов» – против «Рубина». Оба матча пройдут 7 ноября.
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