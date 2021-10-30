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«Спартак» пропустил на 90+5 и сыграл вничью с «Ростовом». Он не побеждает четыре матча подряд

0
Матч завершен
Спартак
Москва
Литвинов 78'
1:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Глебов 90'
  • «Ростов» провел первый матч под руководством главного тренера Виталия Кафанова. При Валерии Карпине Кафанов был тренером вратарей.
  • Голкипер «Спартака» Александр Максименко впервые в сезоне остался в запасе. Вместо него в старте вышел Александр Селихов.
  • До этого «Спартак» не побеждал в трех матчах подряд. Сейчас он идет на восьмом месте в РПЛ.
  • Руслан Литвинов забил дебютный гол за «Спартак» в РПЛ. В этом сезоне он отдал одну голевую передачу.

В 14-м туре РПЛ «Спартак» сыграет против «Локомотива», «Ростов» – против «Рубина». Оба матча пройдут 7 ноября.

Турнирная таблица РПЛ

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Источник:
Гол
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