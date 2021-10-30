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Максименко остался в запасе «Спартака» на матч против «Ростова». У него 13 пропущенных голов за три предыдущих игры

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«Спартак» и «Ростов» сыграют в матче 13-го тура РПЛ. Голкипер Александр Максименко впервые в сезоне остался в запасе «Спартака», вместо него выйдет Александр Селихов.

Максименко пропустил 13 голов за три предыдущих матча во всех турнирах. Он выходил во всех играх РПЛ этого сезона в стартовом составе.

4 из 12 матчей РПЛ Максименко провел без пропущенных мячей. Всего он пропустил 17 голов – 1,42 за игру.

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Источник:
РПЛ
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